Miljardenovername Amazon, Ahold/Delhaize onderuit

De aangekondigde overname leidt ertoe dat de aandelen van concurrerende supermarkten op Wall Street in de min staan. in Amsterdam stond Ahold/Delhaize rond 16.00 uur ruim 7 procent in de min.

460 filialen

Whole Foods heeft 460 filialen in de Verenigde Staten, Canada en in het Verenigd Koninkrijk. Er werken 87.000 mensen. De omzet kwam vorig jaar uit op 16 miljard dollar. De keten is in Nederland het beste te vergelijken met Marqt. De supermarkt blijft als zelfstandig bedrijf opereren. Ook de huidige topman blijft aan.