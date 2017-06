Gemeente Den Haag keurt begroting ADO opnieuw af

Theoretisch kan ADO Den Haag ook zonder goedkeuring van de gemeente, die eigenaar is van een prioriteitsaandeel in de club, een begroting indienen bij de licentiecommissie van de KNVB. Of dat donderdag alsnog is gebeurd, wil de club niet bevestigen.

Bakkeleien

De eredivisieclub en de gemeente bakkeleien al geruime tijd over de manier waarop ADO de begroting voor het seizoen 2017/2018 kloppend denkt te krijgen. Op de achtergrond speelt daarbij de rol van de Chinese eigenaar United Vansen. Die zou opnieuw miljoenen moeten investeren, maar de manier waarop de club dat wil regelen is voor de gemeente Den Haag niet acceptabel.

ADO heeft de afgelopen maanden gebruikt om de relatie met de Chinezen te verbeteren. Eind 2016 waren rechtszaken nodig om toegezegde miljoenen van United Vansen in Den Haag te krijgen. De Ondernemingskamer stelde destijds twee bewindvoerders aan die moesten gaan puinruimen.