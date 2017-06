Coentunnel weer open na politieactie, twee verdachten spoorloos

De Coentunnel in Amsterdam is weer open. Die was in de richting van Den Haag urenlang afgesloten door een politieonderzoek. Daardoor ontstonden lange files.

Agenten hadden rond 14.30 uur voor de tunnel een auto met drie inzittenden aan de kant gezet en met getrokken wapens een van hen gearresteerd. De andere twee sloegen op de vlucht en zijn nog steeds spoorloos.

De drie hadden in Zaandam een gewapende beroving gepleegd en waren daarna met de auto op de vlucht geslagen. Omdat een van de autoruiten kapot was, dacht de politie dat er geschoten was. Dat bleek niet zo te zijn.