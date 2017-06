Dekker biedt excuses aan, maar geen extra geld voor onderwijs

Demissionair staatssecretaris Sander Dekker heeft excuses aangeboden voor zijn uitspraak in een debat van een aantal weken geleden. Daarin zei hij dat een klas vol pubers zwaarder is dan eentje met basisschoolleerlingen. Hij gaf tijdens het congres van de PO-Raad in een zaal vol schoolbestuurders, leraren en schoolleiders toe dat hij andere woorden had moeten kiezen en nu de hand in eigen boezem moet steken.

Voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten deed tijdens het congres de oproep om meer geld vrij te maken voor het onderwijs. Hier ging Dekker niet in mee. Hij wil niet dat er alleen maar naar geld wordt gekeken als oplossing van het lerarentekort en de werkdruk. 'Kom niet iedere week met een nieuwe claim".

Dekker zegt dat niet aan alle wensen van de sector voldaan kan worden; dat zou namelijk op een bedrag van vele miljarden uitkomen. Hij roept daarom op om samen te kijken naar waar de nood het hoogst is.