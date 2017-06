Onderzoeker waarschuwt: verjongingsmiddel niet veilig voor mensen

"We weten helemaal niet wat het effect is van het weghalen van die oude cellen bij mensen", zegt De Keizer. "Je zou geheugenverlies kunnen krijgen of een versnelde tumorgroei. Dat willen we natuurlijk niet. Daarnaast weten we niet hoe giftig dit middel is."

Een Amerikaan zegt op zijn blog dat hij zich inderdaad fitter voelt en ook een vollere haarbos heeft nadat hij proxofim een maand had gebruikt. De Keizer waarschuwt hierbij voor een placebo-effect. "Het is natuurlijk een zelfrapportage. De vraag is dus of hij dit niet gewoon wíl zien. Ik ben heel blij dat hij er tot nu toe niet ziek van is geworden."

De Rotterdamse onderzoeker verwacht dat hij de stof binnen drie jaar kan testen op mensen. Mocht dat allemaal goed gaan, dan kan het middel snel op de markt komen, zegt hij.