Hoofdagent chanteerde homo's via hun kentekens

Een hoofdagent heeft 37 brieven verstuurd naar eigenaren van auto's die op een homo-ontmoetingsplaats langs de A1 of de A27 stonden. De man uit Wijk bij Duurstede dreigde de foto's van hun kentekens openbaar te maken. Ze moesten 1000 euro betalen om dat te voorkomen.

Dat bleek vanochtend tijdens een rechtszaak tegen de chanterende agent. Hij wordt verdacht van afpersing van vier personen. De verdachte gebruikte het account van een collega om gegevens over de autobezitters in het systeem op te vragen. Hij deed dat bij 80 kentekens, schrijft RTV Utrecht.

Het Openbaar Ministerie eist twee jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Twintig aangiften

In mei 2015 kreeg de politie steeds meer meldingen binnen van mannen die werden afgeperst vanwege hun bezoek aan een homo-ontmoetingsplek. De politie deed toen een oproep om aangifte te doen van deze chantage. Twintig mannen hebben dat gedaan.

Uit het onderzoek naar de dreigbrieven kwam de 36-jarige politiemedewerker naar voren als verdachte. Hij werd in maart 2016 opgepakt. Hij werd geschorst, lopende het onderzoek.

Er was slechts één slachtoffer in de rechtszaal; volgens de officier van justitie illustreert dat de gevoeligheid van de zaak. Het slachtoffer vertelde dat in de brief stond: "Wij zijn u gevolgd". Hij zei dat dit diepe indruk heeft gemaakt. "We hebben thuis de sloten vervangen."

Spijt

De hoofdagent heeft spijt van zijn daden, verklaarde hij. "Ik heb de impact niet overzien." Ook walgt hij naar eigen zeggen van zichzelf, omdat hij de afpersingsbrieven heeft verstuurd