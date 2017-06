Koeman en Everton kunnen goals Klaassen goed gebruiken

Het is maar de vraag of beide keepers komend seizoen terugkeren in het elftal van Everton. Doelman Jordan Pickford tekende donderdag een vijfjarig contract bij Everton. De 23-jarige keeper komt over van Sunderland.

Niang en Sandro

Maar Koeman is nog niet klaar op de transfermarkt. Op de lijst staan nog twee aanvallers: als eerste M'Baye Niang. De aanvaller staat onder contract bij AC Milan, maar speelde de afgelopen jaren voor Montpellier, Genoa en Watford.

Als tweede op de lijst staat Sandro Ramirez. De spits komt uit de jeugdopleiding van FC Barcelona en zit nu bij Malaga, waar hij afgelopen seizoen veertien keer scoorde. Hij kost Everton 'slechts' zes miljoen euro.