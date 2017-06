‘Meer dan miljard euro boete voor Google vanwege machtsmisbruik’

Er wacht Google een boete uit Brussel van mogelijk meer dan een miljard euro. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen. Het gaat om een van de drie zaken die de Europese Commissie tegen het bedrijf heeft lopen: prijsvergelijker Google Shopping.

De zaak loopt al ruim twee jaar. Eurocommissaris Margrethe Vestager voor Mededinging beschuldigt Google ervan zijn eigen prijsvergelijking voor te trekken op de concurrentie. Op de pagina met algemene zoekresultaten komt Google Shopping prominenter in beeld dan concurrerende vergelijkingssites. Google is verreweg de belangrijkste zoekmachine in de EU.

De andere zaken gaan over de dominante positie van Android en Google's positie op de advertentiemarkt.

'Genoeg keuze'

De zoekgigant sprak de beschuldigingen bij de aanklacht in 2015 tegen. Volgens Google bestaat er op shoppinggebied volop keuze en zou Google Shopping niet tot minder concurrentie leiden. Daarnaast stelt Google dat sites als eBay en Amazon in Duitsland veel groter zijn.

De exacte hoogte van de boete is nog niet bekend. Deze kan in elk geval hoger uitvallen dan die van Intel; dat bedrijf kreeg in 2009 een recordboete van 1 miljard euro. De zakenkrant verwacht dat de Europese Commissie in de komende weken de boete bekend gaat maken.

Het kan maximaal 10 procent van Google's jaaromzet worden, die vorig jaar 90 miljard dollar bedroeg. Ook kan het boetebedrag worden berekend aan hand van de omzet van de shopping-tak: het gaat om 30 procent van de jaaromzet maal het aantal jaar van misbruik.

Gevolgen

Het bedrag betalen zal voor Google geen probleem zijn; het bedrijf heeft miljarden in kas. Het kan vooral implicaties hebben voor hoe Google op de Europese markt opereert. Waarschijnlijk moet Google met oplossingen komen om de zorgen van de Europese Commissie weg te nemen.

Google wil geen commentaar geven.