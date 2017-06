Nog 65 vermisten na flatbrand Londen

De Britse krant The Sun heeft een lijst met 65 namen gepubliceerd van mensen die nog worden vermist na de brand in de Grenfell Tower in West-Londen. Gevreesd wordt dat ze zijn omgekomen.

The Sun heeft een gedetailleerd overzicht gemaakt van de vermisten, voor zover bekend met vermelding van hun namen, hun leeftijd en de verdieping waar ze woonden. Onder hen zijn veel kinderen.

Het officiële dodental staat nu op zeventien, maar gezien het hoge aantal vermisten wordt ervan uitgegaan dat dat mogelijk nog flink zal stijgen. De Londense hoofdcommissaris Stuart Cundy zei gisteren op de vraag of hij denkt dat het dodental de 100 zal overstijgen: "Ik hoop dat we geen aantallen van drie cijfers krijgen." Hij denkt dat het weken tot maanden kan duren voor het hele gebouw is onderzocht. Mogelijk zullen sommige lichamen nooit geïdentificeerd kunnen worden.

Strafrechtelijk onderzoek

De brand brak in het begin van de nacht van dinsdag op woensdag uit in een van de onderste verdiepingen van de Grenfell Tower. Het vuur breidde zich razendsnel uit en er was een enorme rookontwikkling, waardoor veel mensen vast kwamen te zitten, vooral op de hogere etages.

Achteraf bleek dat de veiligheidsvoorzieningen in het gebouw ver onder de maat waren. De politie doet een strafrechtelijk onderzoek.