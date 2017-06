Agent leent junk mobiel: 'belt ie z'n dealer om stuff te kopen'

De politie in Den Bosch heeft donderdagavond de gegevens van een drugsdealer en een verslaafde op een presenteerblaadje aangeboden gekregen.

Een agent in burger liep achter een junk aan, omdat hij hoopte deze op crimineel gedrag te betrappen. Hij werd aangesproken door de verslaafde: of die even met zijn mobiele telefoon mocht bellen. "Belt-ie z'n dealer om stuff te kopen", schrijft wijkagent Marc de Wit op Twitter.

Dealer en gebruiker spraken een plek in de stad af. De agent seinde een collega in, omdat hij zelf iets anders moest doen. De collega betrapte de junk bij gebruik en hield hem aan. De dealer werd niet opgepakt.

De Wit ging nog even bij hem langs, maar de man die zijn mobiele telefoon had geleend herkende hem niet meer. "Waarschijnlijk had hij al te veel gebruikt", zegt de wijkagent tegen Omroep Brabant.