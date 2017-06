Nederland verdubbelt bijdrage aan klimaatpanel

Op initiatief van Nederland gaan Europese landen het financiƫle tekort aanvullen dat is ontstaan bij het VN-klimaatpanel na de terugtrekking van de VS uit het akkoord van Parijs. Dat zegt demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma in de Volkskrant.

Nederland verdubbelt de bijdrage dit jaar en komend jaar naar 100.000 euro en heeft ook andere landen gevraagd dit te doen. Duitsland zou al hebben toegezegd.

Klimaatplannen

Amerika was met 1,8 miljoen euro goed voor een derde van het budget van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De organisatie brengt voor de Verenigde Naties klimaatveranderingen in kaart en beoordeelt de klimaatplannen van de 194 aangesloten landen.

Ook geeft Nederland 50.000 euro aan de 1,5-graad-studie. Komende jaren moet het klimaatpanel naast het reguliere rapport ook rapporten uitbrengen over de scenario's om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Dijkstra wil voorkomen dat de voortgang van deze rapportages wordt gehinderd door een gat in de financiering.