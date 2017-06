Gestolen hersenen Don Bosco teruggevonden

De Italiaanse politie heeft de hersenen van de heilige Giovanni Bosco teruggevonden, anderhalve week nadat het reliek werd ontvreemd uit een kerk bij Turijn. Er is een 42-jarige verdachte opgepakt.

De urn met een deel van de hersenen werd begin deze maand gestolen vanaf het altaar van de basiliek in Castelnuovo Don Bosco, vernoemd naar de Italiaanse priester. Mogelijk dacht de dief abusievelijk dat de reliekhouder van goud was gemaakt.

De resten werden gevonden in een stad 75 kilometer ten westen van Castelnuovo Don Bosco bij een bekende van de politie. Volgens de Italiaanse media had hij de buit in zijn keuken verstopt.

Priester Don Bosco (1815-1888) zette zich in voor arme jongeren en was oprichter van de orde van Salesianen, die zich met name richt op de jeugd. Hij werd in 1934 heilig verklaard. Ook in Nederland zijn meerdere jeugdinstellingen en scholen naar hem vernoemd.