Trump strenger voor Cuba dan Obama

De Amerikaanse president Trump gaat een strenger Cuba-beleid voeren dan zijn voorganger Obama. Hij wil beter gaan controleren of regels voor reizigers worden nageleefd en verbiedt handel met de machtige Cubaanse strijdkrachten. Toch kiest hij er niet voor om de diplomatieke betrekkingen weer te bevriezen.

Trump presenteert zijn Cuba-beleid komende dag tijdens een speech in Little Havana, de Cubaanse wijk van Miami waar veel tegenstanders van het Castro-regime wonen. Amerikaanse media berichten al over de wijzigingen.

Reisbeperkingen

President Obama ging in 2014 weer diplomatieke banden aan met het communistische eiland, waar sinds 1961 geen Amerikaanse ambassade meer was. Omdat het handelsembargo werd gehandhaafd bleef toerisme verboden, maar Obama versoepelde wel twaalf andere reisbeperkingen, zoals voor educatieve reizen en familiebezoek.

Deze regels waren makkelijk te omzeilen, omdat er nauwelijks werd gecontroleerd of reizigers eerlijk waren over hun bestemming. Trump wil daar nu beter toezicht op hebben. Het zal naar verwachting enkele maanden duren om het nieuwe beleid te implementeren.

Geen breuk

Daarnaast gaat hij handel beperken met de GAESA, de machtige handelstak van het Cubaanse leger die ook veel hotels en restaurants in handen heeft. Hij wil zo voorkomen dat het leger profiteert van de nieuwe Amerikaanse betrekkingen. Volgens het Witte Huis heeft namelijk vooral het leger daaraan verdiend.

Tijdens de campagne zinspeelde Trump op een nieuwe diplomatieke breuk met Cuba, maar zo ver gaat hij naar verwachting niet. Ook zullen Amerikaanse vluchten en cruiseschepen het eiland mogen blijven aandoen.