Belgische bieb zoekt boekpoeper

De bibliotheek van het Belgische Halle wil weten wie al meerdere keer zijn behoefte heeft gedaan op eigendommen van de bieb. Al drie woensdagen werden besmeurde boeken op het toilet gevonden.

De toiletterreur begon vier weken geleden, zegt een wethouder in de Belgische media. "Een poetsvrouw vond een boek waarop iemand zijn behoefte had gedaan. Dat is geen prettige vondst, maar de poetsvrouw heeft alles netjes opgekuist en in de vuilnisbak gegooid. Men ging ervan uit dat het om een ongelukje ging."

De volgende woensdag en de week erna was het echter weer raak. Na een boek over vogels waren nu een wiskundeboek en een cd aan de beurt.

Geen wraakactie

Omdat de bibliotheek geen beveiligingscamera's heeft, heeft men nog geen idee wie de dader is. Volgens de wethouder kan het ook geen wraakactie zijn. "We hebben het speciaal nagekeken, er is niemand die onlangs een fikse boete kreeg omdat hij zijn boeken te laat terugbracht."

Inmiddels is aangifte gedaan bij de politie. Ook is het toilet voortaan op slot: bezoekers met hoge nood dienen de sleutel te vragen bij de balie.