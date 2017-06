EU na brexit populairder bij Europeanen

Een jaar na het Britse brexit-referendum denken meer Europeanen positief over de Europese Unie. Toch zien velen ook graag dat hun eigen landen meer te zeggen krijgen over migratie en handel, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse opiniepeiler Pew.

Pew ondervroeg 9935 inwoners van tien Europese landen die samen goed zijn voor 80 procent van de EU-bevolking. Ook in Nederland werden tussen 2 maart en 17 april mensen ondervraagd.

In negen van de tien landen zijn meer mensen positief dan negatief over de EU. Alleen Griekenland, dat zwaar moet bezuinigen in ruil voor financiële steun, was slechts een derde van de ondervraagden positief.

In Nederland is 64 procent van de ondervraagden positief over de EU. Dat is significant meer dan vorig jaar, toen 51 procent voor Europa was. In Polen is de steun met 74 procent het grootste, Italië is na Griekenland het meest kritisch met 56 procent.

Referendum gewild

Gemiddeld ziet 67 procent van de Europese ondervraagden de EU in een gunstig licht, 34 procent is tegenstander. In Groot-Brittannië, waar vorig jaar 52 procent van de stemmers voor een brexit koos, heeft 40 procent een negatieve blik op de EU, tegen 54 procent positief.

Hoewel Griekenland uitgesproken kritisch is, zijn er maar weinig Grieken die pleiten voor een vertrek uit de unie: 35 tegen 54 procent. In Italië pleit 35 procent van de ondervraagden voor een vertrek. In de andere landen speelt de kwestie nauwelijks, zo is in Nederland 18 procent voor een nexit.

Opvallend genoeg is er in veel landen wel voorkeur voor een referendum over Europa. In zeven van de tien landen is daar een meerderheid voor, in Nederland net niet (42 procent). In Spanje pleiten de meeste ondervraagden voor een volksraadpleging (65 procent), hoewel slechts 13 procent wil vertrekken uit de EU.

Migranten

Veel ondervraagden willen wel dat nationale regeringen meer te zeggen krijgen over migratie, zowel van binnen de unie als van daarbuiten. Driekwart van de Europeanen vindt dat Brussel minder te zeggen moet krijgen over migranten van buiten de Unie.

Tweederde van de ondervraagden wil zelfs dat de eigen regering kan bepalen wie uit andere EU-landen zich mag vestigen in hun land. Vrij verkeer van mensen is momenteel juist een van de hoekstenen van het EU-beleid.

Een nipte meerderheid van 51 procent vindt dat naties weer zelf over handelsverdragen moeten kunnen beslissen.