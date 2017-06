'Meer burgerdoden in Raqqa vanwege Trumps 'bomb the shit out of ISIS''

Maar de stijging in het dodental is niet alleen de schuld van de coalitie. De manier waarop IS de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat verdedigt, is ook een belangrijke factor. Er zijn berichten dat de terreurgroep burgers gebruikt als menselijk schild.

De coalitie is daarvan op de hoogte, zegt Colijn. "Het is een risico dat de legerleiding neemt." Hij zegt dat dit hoort bij de fase van de strijd tegen IS. "De hoofdprijzen worden nu verdeeld. Niet alleen in Raqqa, maar ook in Mosul in Irak."

In de val

De internationale coalitie en de grondtroepen van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) lijken aan de winnende hand. De Koerdische milities zijn doorgedrongen tot de buitenwijken van Raqqa. Geschat wordt dat nog zo'n 3000 IS-strijders zich verschansen in het stadscentrum.

Zij kleden zich als burgers en schieten inwoners neer die proberen te vluchten, schrijft persbureau Reuters. De stedelingen zitten in de val. Het regent bommen, de stad is omsingeld door troepen en de overgebleven extremisten zijn aan het moorden geslagen.