Dode bij steppebrand veroorzaakt door ruimtepuin

In Kazachstan is een persoon om het leven gekomen bij een steppebrand veroorzaakt door ruimtepuin. Een ander is gewond in het ziekenhuis opgenomen.

De brand ontstond na de lancering van een Sojoez-raket die voorraden naar het ruimtestation ISS brengt. Onderdelen die na de lancering terugvielen op aarde zetten de droge steppe ten noorden van lanceerbasis Bajkonoer in brand.

De twee mannen waren eropuit gestuurd om de brokstukken op te ruimen, maar werden in hun auto overvallen door het vuur, dat door felle wind plots oplaaide. Hun voertuig brandde volledig uit.

De brand, die op een gegeven moment 15 kilometer in doorsnee was, kon na een halve dag worden geblust.