Klaassen: moeilijk om Ajax te verlaten, maar Everton ideale stap

Koeman: dit is een grote transfer van ons

Koeman is in zijn nopjes met de overgang. "Ik ben blij dat het gelukt is om Davy hierheen te krijgen. Hij is pas 24 jaar, maar heeft al veel ervaring en is een leider op het veld", aldus de man die zijn tweede seizoen als trainer van Everton ingaat.

"De laatste twee seizoenen bij Ajax was Davy aanvoerder. Dat zegt veel over wat voor type hij is. Davy werkt hard, zet graag druk en voegt creativiteit en scorend vermogen aan ons toe. Het is een grote transfer voor ons en ik ben blij dat we hem al zo vroeg hebben kunnen vastleggen."