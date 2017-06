Turkije veroordeelt arrestatiebevelen veiligheidsagenten Washington

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt de arrestatiebevelen die de VS heeft uitgevaardigd voor de twaalf veiligheidsagenten die betrokken waren bij de vechtpartij tijdens het bezoek van de Turkse president Erdogan aan Washington. Aanhangers en tegenstanders van Erdogan raakten daar vorige maand slaags bij de Turkse ambassade. Bij de vechtpartij waren ook beveiligers van Erdogan betrokken.

"Het besluit van de Amerikaanse autoriteiten is verkeerd, bevooroordeeld en zonder juridische basis", zegt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. "De vechtpartij voor het officiƫle verblijf van de Turkse ambassadeur is veroorzaakt door fouten van de lokale veiligheidsdiensten."

Volgens het ministerie hadden de Amerikanen onvoldoende voorbereidingen getroffen. Turkse burgers kunnen volgens het ministerie niet als verantwoordelijken voor de vechtpartij worden aangewezen.

Erdogan

Ook president Erdogan heeft boos gereageerd op het bericht over de arrestatiebevelen. "Wat is dit voor wet?", vroeg de Turkse president tijdens een bijeenkomst voor een iftar-diner in Ankara. "Als ze me niet mogen beschermen, waarom zou ik hen dan meenemen naar Amerika?" De beveiligers zijn samen met Erdogan na het bezoek teruggekeerd naar Turkije.

Volgens Erdogan waren de demonstranten leden van de militante Koerdische beweging PKK en had de VS zelf tegen hen moeten optreden. Politiechef Newsham van het District of Columbia zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de demonstranten banden hadden met de PKK.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson noemde de arrestatiebevelen een duidelijke boodschap dat de VS het niet accepteert dat mensen in hun vrijheid van meningsuiting worden beknot door intimidatie. Mogelijk wil de VS Turkije vragen om uitlevering of de verdachten juist niet meer toestaan om het land in te komen.