Jarige Schippers snelste op 200 meter, maar wint niet

Dafne Schippers was bij de Diamond League-wedstrijden in Oslo de snelste op de 200 meter. Maar haar naam kwam na afloop niet in de uitslag voor.

De regerend wereldkampioene maakte een valse start, wat volgens de regels directe diskwalificatie betekent. De Noorse officials lieten de grote publiekstrekker van de avond op haar 25ste verjaardag evenwel toch van start gaan.

"Er was veel geluid in het publiek. Ik kon daardoor de starter niet horen", klaagde Schippers na afloop. Over haar tijd was ze wel tevreden. "Voor dit moment is deze tijd oké."