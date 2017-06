A35 in Twente uren dicht na ongeval met lekkende vrachtwagen

De A35 in Twente is in een rijrichting afgesloten na een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto. De lading van de truck is gaan lekken. De vrachtwagen vervoerde accu's. Het zuur is op het wegdek terechtgekomen.

De brandweer is ingeschakeld om de weg schoon te spuiten.

Op de snelweg van Enschede richting Almelo ontstond in de avondspits al snel een file die op enig moment een lengte had van 14 kilometer. De bestuurders moesten rekening houden met een oponthoud van meer dan anderhalf uur.