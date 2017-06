Schuldencrisis houdt Grieken en Griekenland in houdgreep

Zo gaat het al maanden bij de tientallen rechtbanken in heel Griekenland. Door het wekelijkse circus is het de banken nog nauwelijks gelukt om woningen van wanbetalers op te eisen en te gelde te maken, om in elk geval een deel van de schuld terug te krijgen.

"Dit is het grootste probleem van de Griekse economie," zegt oud-minister van Financiën Ghikas Hardouvelis. "Niemand durft het hardop te zeggen, maar de banken zijn er heel slecht aan toe." De afgelopen jaren is de Griekse middenklasse steeds dieper in de schulden gekomen. Op bijna de helft van alle leningen die banken hebben uitstaan, wordt niet meer afgelost.