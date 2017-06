Moslims Keulen verdeeld over demonstratie tegen terreur

Onder moslims in de Duitse stad Keulen bestaat onenigheid over een grote demonstratie tegen terreur. Zaterdag willen 10.000 moslims in Keulen de straat op gaan om te demonstreren tegen terrorisme.

De organisatie wil met de demonstratie een signaal geven aan islamitische terroristen. "Na de aanslagen in Manchester en in Londen willen we zeggen: jullie horen niet bij onze moslimgemeenschap. Jullie zijn een randverschijnsel. Wij doen jullie in de ban", zegt organisator Lamya Kaddor tegen de NOS.

De Turks-islamitische koepelgemeenschap Ditib, geleid door het Turkse ministerie van Religieuze Zaken, weigert er aan mee te doen. "Dit is niet het goede signaal", zegt de koepel. "De eis dat moslims tegen terreur demonstreren is te kort door de bocht." Daarnaast wijst Ditib erop dat het tijdens de ramadan niet verstandig is lang in de zon te staan.

Spioneren

De weigering van de Turkse moskee├źn om mee te doen ergert Duitse politici. Volker Beck van de Groenen zegt: "Hiermee is duidelijk dat Ditib het lidmaatschap van de Duitse samenleving heeft opgezegd." Ditib vertegenwoordigt 900 Turkse moskee├źn in Duitsland. De organisatie ligt al langer onder vuur, omdat imams verdacht worden van spionage voor de Turkse regering.

Ook de voorzitter van de Centrale Moslimraad roept moslims op juist wel te komen. "We moeten de straat op gaan en laten zien dat we samen sterk zijn, voor vrede vechten en het extremisme veroordelen", zegt woordvoerder Aiman Mazyek tegen de Rheinische Post.