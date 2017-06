Ouders van Amerikaanse student beschuldigen Noord-Korea

De Amerikaanse student die ruim een jaar lang is vastgehouden door Noord-Korea heeft ernstige neurologische schade opgelopen. Dat zeggen de artsen die hem hebben onderzocht in het universiteitsziekenhuis van Cincinnati in de Amerikaanse staat Ohio.

De 22-jarige student, Otto Warmbier, is daar opgenomen, omdat hij in coma ligt. Zijn situatie is stabiel, zeggen de artsen.

Warmbier werd dinsdag door Noord-Korea vrijgelaten en is via een Amerikaanse militaire basis in Japan overgevlogen naar Cincinnati. Hij was vorig jaar als toerist in Noord-Korea, maar werd daar in januari opgepakt, omdat hij een vlag met communistische propaganda van het regime zou hebben gestolen.

Wreed behandeld

Hij werd vorig jaar maart veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid, maar kwam deze week ineens vrij om medische redenen. Het Noord-Koreaanse regime zegt dat Warmbier in coma verkeert als gevolg van botulisme en het slikken van een slaappil.

Zijn ouders geloven daar niets van. "We zijn erg opgelucht dat hij weer thuis is, bij de mensen die van hem houden, maar erg boos dat hij zo lang zo wreed is behandeld," zei zijn vader op een persconferentie op de oude middelbare school van zijn zoon.

Gisteren zei hij al dat zijn zoon is geterroriseerd en gebrutaliseerd in de 17 maanden dat hij werd vastgehouden, en dat hij al een jaar in coma ligt. Zijn ouders kwamen dat pas vorige week te weten.

Volgens vader Warmbier is er geen excuus voor dat de Noord-Koreanen de conditie van zijn zoon zo lang geheim hebben gehouden en dat ze hem geen goede medische zorg hebben gegeven.

Grote verontwaardiging

In de VS is de verontwaardiging over de zaak groot. In de wijk van Cincinnati waar de familie woont, hebben buurtgenoten blauw met witte linten, in de schoolkleuren, opgehangen. Een oud-ambassadeur heeft al opgeroepen tot een groot onderzoek.

De Amerikaanse regering verwijt Noord-Korea gevangenen als Warmbier te gebruiken als politieke pionnen. Volgens minister Tillerson van Buitenlandse Zaken is hij in discussie met Noord-Korea over de drie andere Amerikanen die het land nog vasthoudt.