Route du Sud: al na een etappe 108 renners kansloos

In de Route du Sud zijn er na een etappe nog slechts twaalf kanshebbers over voor de eindzege. In een vreemde rit kregen de vluchters alle ruimte van het peloton, dat pas zes minuten later over de finish bolde.

De dagzege ging naar de Fransman Julien Loubet. Hij ontsnapte al na vijftien kilometer samen met Silvan Dillier en Elie Gesbert.

Het drietal kreeg onderweg gezelschap van negen renners, maar nog voor de slotklim plaatste Loubet de beslissende demarrage. Dillier, winnaar van een etappe in de Giro dit jaar, moest genoegen nemen met plaats twee op 22 seconden.

Elissonde, Carapaz

Dat het peloton de kopgroep liet gaan, had te maken met het feit dat alle Franse teams plus de grote ploegen allemaal een renner meehadden.

Kenny Elissonde (Sky) en Richard Carapaz (Movistar) lijken te komende dagen te gaan strijden voor de eindzege. Zaterdag wacht de koninginnenrit.