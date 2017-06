Verzekeraars lijden verlies door extreme hagelbui

Nederlandse verzekeraars hebben een lastig jaar achter de rug. Ze leden zo'n 2 tot 3 procent verlies in 2016, meldt het Verbond van Verzekeraars.

Dat komt vooral door het grote aantal schademeldingen uit Zuidoost-Brabant. Daar kregen bewoners ruim een half miljard euro uitgekeerd na de flinke hagelbuien in juni vorig jaar. Veel auto's, kassen en daken werden vernield door soms vuistgrote hagelstenen.

In de gemeente Bergeijk had vrijwel elke woning of auto schade na de hagelbui. Het aantal schademeldingen in het gebied was groter dan het aantal huishoudens, schrijft Omroep Brabant. Dat betekent dat er gemiddeld meer dan één schademelding per huishouden was.

Rudi Buijs van het Verbond van Verzekeraars noemt het verlies "uniek in de recente geschiedenis".