Onderzoek in Belgische kippenfokkerij na undercoveractie

Het Vlaamse ministerie van Dierenwelzijn stelt een onderzoek in naar het doden van afgekeurde kuikens in een fokkerij in de plaats Tielt. Aanleiding zijn undercoverbeelden die de dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft gemaakt.

Daarop is te zien dat met pasgeboren kuikens wordt gegooid. Kuikens die ongeschikt zijn voor de vleesproductie worden gedood door hun nekje te breken of door ze in een emmer te verdrinken. Anderen belanden levend in afvalcontainers.

Onduldbaar

Minister Weyts van Dierenwelzijn veroordeelt de gang van zaken. "Het gooien met kuikens, het systematisch de nek breken of ze verdrinken is onduldbaar. Dit is geen gangbare praktijk, dus treden we op", zei hij tegen deredactie.be.

Animal Rights filmde ook bij twee vleeskuikenhouderijen waar kuikens worden vetgemest voor de slacht. Op die beelden zijn ernstig verzwakte, verwonde en dode kippen te zien.

CO2

Voorzitter Hubers van de sector pluimveehouderij van LTO Nederland zegt dat in Nederland kuikens die ongeschikt zijn voor de vleesproductie met CO2 worden gedood. "Dan slapen ze in, daar merken ze niets van", zegt hij.

Animal Rights bracht in maart undercoverbeelden over wantoestanden in een varkensslachthuis in de openbaarheid. Dat bedrijf staat ook in Tielt.

Het bedrijf werd tijdelijk stilgelegd en mocht in april weer beginnen, nadat het beloofd had zich aan een reeks voorwaarden te houden.