Stenen op de weg, opruimen A2 bij Weert duurt hele ochtend

Op de A2 Maastricht-Eindhoven is vanochtend bij Weert een vrachtwagen met stenen gekanteld. De rechterrijstrook is afgesloten. De berging duurt de hele ochtend. Naar verwachting is de weg om 13.00 uur weer vrij. In beide richtingen staat een forse file.

De bestuurder van de truck moest even voor 07.30 uur hard remmen voor een slingerende vrachtwagen voor hem, schrijft 1Limburg. Daardoor schoven de stenen van de oplegger.

De bestuurder kwam bekneld te zitten en werd door de hulpdiensten bevrijd. Hij werd met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.