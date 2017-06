Oranje-international Simmons vloert Yankees

Los Angeles Angels heeft in de Major League Baseball de topper tegen New York Yankees gewonnen dankzij Andrelton Simmons. De op Curaçao geboren korte stop tilde de stand in de zevende slagbeurt met een homerun (en één man op de honken) naar 7-5. Dat werd ook de eindstand.

Los Angeles maakte daarmee z'n comeback in het treffen compleet, want New York beleefde in Anaheim een droomstart. Bij een 1-0 voorsprong in de eerste inning joeg Gary Sanchez de bal de tribunes in, waarmee hij de stand op 4-0 bracht.

Oranje-international Simmons verscheen drie keer in het slagperk en alleen zijn derde optreden leverde succes op. Didi Gregorius, zijn bij de Yankees spelende collega-international, was goed voor één honkslag in vier beurten.