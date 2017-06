Klaver: ik floot mezelf terug en het ging niet alleen om migratie

Klaver stelt dat alleen hij verantwoordelijk is voor de keuze om niet met de andere partijen door te gaan. "Ik zal me nooit achter iemand anders verschuilen."

Hij vindt dat hij wel een eerlijke kans heeft gekregen. Maar hij kwam tot de conclusie dat de afstand tussen de partijen te groot was. "We waren niet de gewenste partij. Het was eenzaam in die zin.''

Voor het afbreken van de formatie kreeg Klaver steun vanuit zijn achterban, maar het kwam hem ook op een golf van kritiek te staan.

De reacties waren volgens Klaver in twee categorieën in te delen. "Eén: fijn dat je bij je principes blijft en je rug recht houdt. Twee: waarom breekt het op immigratie, terwijl je op andere dossiers misschien veel had kunnen binnenhalen?''

'Bij lange na nog geen klimaatverdrag'

Klaver vraagt zich in de Volkskrant hardop af welke dossiers dat dan waren. "Op het gebied van klimaat hadden we de eindfase van de onderhandelingen nog niet bereikt. Ik heb geen moment het gevoel gehad dat we het verdrag van Parijs zouden halen. Bij lange na niet."

Ook op sociaal-economisch terrein waren de onderhandelaars volgens Klaver niet dicht bij compromissen. Het ging volgens Klaver bijvoorbeeld vroeg in de onderhandelingen over het versoepelen van bonusregels voor banken, zodat banken na de Brexit vanuit Londen hierheen konden. "Dat zouden we ook nooit doen."