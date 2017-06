Jongen dood bij wurgspel, ouders waarschuwen voor 'choking challenge'

Een 16-jarige jongen uit Arkel is in de meivakantie thuis om het leven gekomen door een ongeluk tijdens een 'choking challenge', een wurgspel waarbij de deelnemers hun eigen keel afknijpen. Zijn ouders hebben het verhaal verteld aan de Volkskrant, om te waarschuwen voor de gevaren van internet-challenges.

De ouders van Tim Reijnders troffen hun zoon dood aan toen ze op een zaterdagavond met hun dochter terugkwamen van een musical in het nabijgelegen Gorinchem. Tim was niet meegegaan omdat hij liever wilde gamen.

In eerste instantie werd gedacht aan zelfmoord, hoewel niets erop wees dat de jongen suïcidaal was. Rechercheurs stelden al snel vast dat van zelfmoord geen sprake was.

Instructiefilmpjes

Met zijn smartphone had Tim gefilmd wat er gebeurd was. Hij had met een badstof ceintuur om zijn nek een misstap gemaakt op de trap, waardoor hij was weggegleden en bewusteloos geraakt.

Eerder op de avond had hij op YouTube instructiefilmpjes bekeken voor het leggen van een knoop om zijn nek. Aanwijzingen dat Tim zich hier al eerder mee bezighield, zijn niet gevonden.

Cinnamon Challenge

Volgens zijn ouders was Tim een rustige, voorzichtige en hoogbegaafde jongen met PDD-NOS, een ontwikkelingsstoornis in het autismespectrum. Als gevolg daarvan kon hij niet goed omgaan met prikkels en veranderingen. Hij moest niets hebben van gevaren en 'kicks' en evenmin van stappen en drinken.

Zijn zusje had hij nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van de 'cinnamon challenge' - het doorslikken van een lepel kaneel.

Gastlessen

De school van Tim schreef zijn overlijden in een brief aan alle ouders toe aan een noodlottig ongeluk. Inmiddels organiseert de school gastlessen waarbij met leerlingen in discussie wordt gegaan over internet-challenges. Ook zijn er voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders gegeven.

Voor zover bekend is Tim in Nederland het eerste slachtoffer van een choking-challenge. In andere landen zijn er wel meer tieners door overleden.