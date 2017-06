Brouwer/Meeuwsen favoriet op gloednieuw beachvolleybalcomplex

Voor het Nederlandse koppel, dat vorig jaar op de Olympische Spelen brons veroverde, telt de komende dagen in het Haagse Zuiderpark maar één ding: de eindzege.

Brouwer en Meeuwsen spelen bovendien op een locatie waar een hagelnieuw beachvolleybaltrainingscomplex uit de grond is verrezen. "We hebben hier nu een paar weken getraind", zegt Meeuwsen. "En het begint al een beetje als 'thuis' te voelen, want dit gaat toch de plek zijn waar we komende jaren zullen gaan trainen."

Winstkansen

De randvoorwaarden lijken dus in orde. Maar hoe zit het met de winstkansen voor het Nederlandse koningskoppel?

"Er doen erg veel topteams mee, waaronder negen van de twaalf medaillewinnaars van Rio", aldus toernooidirecteur en oud-beachvolleyballer Reinder Nummerdor, die vorig jaar op de Olympische Spelen afscheid nam als topsporter.

"Robert en Alexander hebben bewezen dat ze van iedereen kunnen winnen. Dus ze kunnen hier ook het toernooi winnen."