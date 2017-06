De sport van donderdag bij de NOS

De hockeymannen in Londen, Dafne Schippers en Churandy Martina in Oslo, beachvolleybal in Den Haag, tennis in Rosmalen en de Ronde van Zwitserland. Kortom: er ligt een mooie sportdag voor ons.

Pakistan is vanaf 19.00 uur de eerste tegenstander van Oranje op de Hockey World League in Londen. Een samenvatting van die wedstrijd is te zien op NOS.nl en in Nieuwsuur.