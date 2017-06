De luchthaven Zaventem in Brussel heeft vannacht te maken gehad met een stroomstoring. Rond 07.00 uur waren de problemen voorbij.

Een paar honderd mensen konden de vertrekhal vanwege de stroomstoring niet in. De verlichting op de start- en landingsbanen en in de aankomst- en vertrekhal was uitgevallen. Tegen de ochtend werkte de elektriciteit weer en werden passagiers weer in de hal toegelaten.

Het vliegverkeer op de Belgische luchthaven heeft vertraging opgelopen door de stroomstoring.