Werkgroep moet regeling onkostenvergoeding Europees Parlement vernieuwen

Voor het eind van dit jaar wil Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees Parlement, een nieuwe regeling voor de onkostenvergoeding hebben. Hij heeft daarom deze week een werkgroep benoemd die voorstellen moet gaan doen. Uit een onderzoek van 48 samenwerkende Europese journalisten, waaronder de NOS, bleek recentelijk dat onduidelijk is hoe de meeste parlementsleden de 4300 euro die ze per maand krijgen, besteden.

In de speciale werkgroep die met een voorstel moet komen, zitten merendeels leden die nog vorige maand tegen amendementen stemden, die opriepen tot meer openheid. Volgens Bas Eickhout van Groen Links schiet het Parlement zo in z n eigen voet. "Door tegenstanders van transparantie in een werkgroep te zetten om te onderzoeken of er meer transparantie moet komen, is als een voetbalteam vragen hun eigen wedstrijd te fluiten."

Goede kans

Dennis de Jong van de SP is optimistischer. "Door de aandacht in de media zijn veel parlementariërs in gaan zien dat er wat moet veranderen. Het zijn politici van grote partijen en dan maakt het persoonlijke stemgedrag minder uit. Het gaat om de fundamentele discussie over hoe de regeling er uit moet gaan zien. Ik geef ze een goede kans", aldus De Jong.

De werkgroep moet voor het eind van het jaar met voorstellen komen, zodat de regels voor de onkosten snel kunnen veranderen. Het merendeel van de Nederlandse Europarlementariërs houdt precies bij wat ze uitgeven. Recentelijk besloot ook CDA-er Annie Schreijer om haar onkosten door een accountant te laten controleren.

In de VVD-fractie is nog discussie over de onkosten regeling. De PVV geeft geen inzicht in waar ze het geld aan uitgeven. En ook de SGP (Bas Belder) laat niet in de boeken kijken.