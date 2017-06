Bij een brand in een cel in de gevangenis in Scheveningen is een persoon om het leven gekomen. Wie het slachtoffer is, is nog niet bekend. Ook de oorzaak van de brand is niet duidelijk.

De brandweer heeft de brand geblust. In verband met de rookontwikkeling is in samenwerking met beveiligers de vleugel waar de brand woedde ontruimd.

De politie onderzoekt de brand in de gevangenis in Scheveningen.