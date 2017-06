Nederlandse gekozen als rechter Internationaal Zeerechttribunaal

Liesbeth Lijnzaad wordt per 1 oktober rechter bij het Internationaal Zeerechttribunaal in Hamburg. Het is voor het eerst dat een Nederlander in deze functie wordt verkozen. Lijnzaad werkt nu nog als juridisch adviseur van minister Koenders van Buitenlandse Zaken.

Koenders noemt de benoeming van Lijnzaad een "zeer verdiende kroon op haar carrière". Het Internationaal Zeerechttribunaal doet uitspraak in geschillen tussen landen over de interpretatie en toepassing van het VN-zeerechtverdrag.

Arctic Sunrise

Nederland was in 2013 betrokken bij een dergelijke zaak. Het tribunaal besloot toen dat Rusland het in beslag genomen Greenpeace-schip Arctic Sunrise moest vrijgeven. Lijnzaad was voor Nederland betrokken bij die procedure.

Lijnzaad werkt sinds 1994 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Naast adviseur voor de minister is ze ook hoofd van de afdeling Internationaal Recht van het ministerie. Ze is ook hoogleraar Praktijk van het Internationaal Recht bij de Universiteit van Maastricht.