'Publiekelijke berisping voor een arts lost niets op'

Ablij heeft in de klachtencommissie veel te maken gehad met klachten over medici. "Zelfs als er alleen maar een klacht binnenkomt, heeft dat al impact op een arts. Dan kun je nog een stap verder gaan: naar de klachtencommissie van een ziekenhuis gaan."

Hoewel het terecht kan zijn, komen klachten over fouten hard aan bij artsen, zegt de internist. "Dat uit zich in een gevoel van somberheid, het gevoel dat je gefaald hebt, dat je de patiënt in de steek hebt gelaten. Je krijgt irreële gevoelens, zoals: moet ik nog doorgaan? Je komt in een maalstroom van gedachten. Je voelt je gewoon ongelukkig."

Ablij is niet tegen klachtencommissies, tuchtrecht of berispingen. Hij is juist voor transparantie in de zorg, hoe vervelend het voor een arts ook is als die zich moet verantwoorden voor een fout. Het doel is altijd om de gezondheidszorg beter te maken, vindt Ablij.