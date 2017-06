Twee arrestaties voor vechtpartij bij Turkse ambassade VS

In de Verenigde Staten zijn twee Turkse mannen aangehouden die betrokken zouden zijn bij de vechtpartij van vorige maand bij de Turkse ambassade in Washington. Beelden ervan gingen de hele wereld over, ook omdat lijfwachten van de Turkse president Erdogan betogers te lijf gingen.

Vanwege de komst van Erdogan waren bij de ambassade Turken op de been om hem te verwelkomen, maar ook anti-Erdogan-betogers. Op het moment dat Erdogans auto voor de deur van de ambassade parkeert, loopt de situatie uit de hand.

Op de beelden lijkt het alsof een lijfwacht van Erdogan ingefluisterd krijgt door de president dat de betogers moeten worden aangepakt. Ook mannen in pakken, beveiligers van de Turkse president, slaan en schoppen dan betogers en Erdogan kijkt korte tijd toe.

Duidelijk op video

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er twee Turkse mannen zijn aangehouden, maar wil niet zeggen wie het zijn. Amerikaanse media melden dat een van de twee een 50-jarige Turk is die een bouwbedrijf heeft in de staat New Jersey, en daar ook vastzit en voor de rechter moet verschijnen.

Hij zou de kale man zijn in onderstaande video, met een licht overhemd dat uit zijn broek hangt, die tijdens de gevechten met volle kracht inschopt op verschillende betogers, onder wie een vrouw die op de grond ligt.