Religieuze leiders: maak vrienden met mensen van ander geloof

Een van de initiatiefnemers van het project is de Nederlandse marketeer Mark Woerde. Hij werkte tweeënhalf jaar aan het project, vertelt hij vanuit Londen waar de video op een conferentie is gepresenteerd. Het was geen gemakkelijk project, want veertien religieuze wereldleiders interviewen voor één project, valt niet mee. Hij kreeg dan ook hulp van het Elijah Interfaith Institute, een instituut dat interreligieus contact bevordert.

Maar na tweeënhalf jaar is Woerde wel trots. "Het is de eerste keer dat alle religieuze wereldleiders gelovigen oproepen om met gelovigen van een andere religie in gesprek te gaan", zegt Woerde.

En dat kan zinvol zijn, legt hij uit. "Juist door een gebrek aan persoonlijk contact met gelovigen van een andere religie, denken veel mensen dat er sociale spanningen zijn in de samenleving. Maar dat is vaak een vooroordeel. Door in gesprek te gaan met elkaar smelten die vooroordelen vaak als sneeuw voor de zon."