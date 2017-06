Leider Lib Dems stapt op: politiek en religie moeilijk verenigbaar

Tim Farron stapt op als leider van de Liberal Democrats in Groot-Brittanniƫ. In een verklaring zegt hij dat hij zijn leiderschap van een politieke partij moeilijk vindt te verenigen met zijn christelijke overtuiging.

In de afgelopen Lagerhuisverkiezing kwam de partij van Farron op 12 zetels; een winst van 4 zetels. Veel partijleden hadden op een grotere winst gehoopt voor de pro-Europese Lib Dems, na het brexit-referendum, vorig jaar.

Farron leidde de partij nadat de Liberal Democrats bij verkiezingen in 2015 een enorme nederlaag hadden geleden. De partij maakte doen deel uit van de Britse regering van de conservatief David Cameron en stond onder leiding van Nick Clegg. De Lib Dems verloren 49 zetels en kwamen weer in de oppositiebanken terecht.

Farron kwam recent onder meer onder vuur te liggen vanwege opvattingen over homoseksualiteit. Hij zou zich onvoldoende hebben uitgesproken en lang in het midden hebben gelaten of hij seks tussen homo's een zonde vindt.