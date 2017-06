Flatbrand Londen: 'Fantastisch hoeveel mensen komen helpen'

Vervolgens hoorde ze mensen schreeuwen om hulp en zag ze mensen boven in het gebouw met lampjes schijnen. "Ze probeerden aan te geven dat ze nog leefden. Alleen kon de brandweer niks doen. Ze konden alleen het onderste deel van het gebouw blussen. Verder kwamen ze niet met de brandslang."

Volgens buurtbewoner Douglas Kennedy was het een kwestie van tijd voordat er iets zou gebeuren. Het gebouw bestaat uit 24 verdiepingen en heeft maar één trappenhuis en twee liften. "Als het op brandveiligheid komt, is het gebouw helemaal niet veilig. Dit wisten de autoriteiten ook."

Kortsluiting?

Vorig jaar werd het flatgebouw gerenoveerd en werden aan de buitenkant gekleurde plastic platen gemonteerd. Hierdoor zou het vuur zich sneller verspreid hebben. "Je ruikt de geur van plastic." Douglas vermoedt dat de brand is ontstaan door kortsluiting. "Ik sprak met mijn buren en we vermoeden dat er kortsluiting is ontstaan door een koelkast op de vierde verdieping."