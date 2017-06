Peperdure krokodillenleren kleren in beslag genomen in Amsterdam

In een Amsterdamse modewinkel hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meer dan honderd kledingstukken in beslag genomen. Het gaat om schoenen, jassen, riemen en rokken met leer van krokodillen, pythons en anaconda's.

De NVWA zegt niet welke winkel het is, maar Amsterdamse media melden dat het om Karmaloog in de P.C. Hooftstraat gaat. En de schoenen op een foto van de NVWA zijn ook op de site van de winkel terug te vinden.

Leer van krokodillen en slangen mag alleen verkocht worden als het komt van dieren die in de EU zijn gekweekt of als het met een vergunning de EU is binnengebracht. De winkel kon niet aantonen dat dit het geval is en daarom heeft de NVWA de kleren 'in bewaring genomen'.