Hoe is het eigenlijk gesteld met brandveiligheid flats in Nederland?

De bouwvoorschriften in Engeland zijn ontzettend streng. Toch is vandaag een brand uitgebroken in een flatgebouw in Londen, waarbij minstens zes doden zijn gevallen. Hoe zit het eigenlijk met de brandveiligheid van gebouwen in Nederland?

In Nederland is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Er moeten sprinklers en een rooksluis in het gebouw aanwezig zijn. Een vluchtroute moet binnen 30 meter bereikbaar zijn.

NOS op 3 maakte een visual met een overzicht van de regels waaraan gebouwen in Nederland moeten voldoen. Klik hieronder om hem te bekijken: