'Verbruggen bestuurde het wielrennen als een liefhebber'

De Helmondse bestuurder maakte van het wielrennen een mondiaal fenomeen, met renners en wedstrijden op bijna alle continenten.

Nelissen: "Hij had veel progressieve idee├źn als marketeer en heeft de wielersport verder gebracht. Hij was de man die de punten bedacht, die punten werden de ProTour en later de WorldTour. Dus hij heeft heel veel dingen ten goede veranderd."

Doping

Hij was ook bestuurder toen doping regeerde in het peloton. Nelissen reed in de jaren negentig ook in dat peloton. Blijven die dopingjaren aan de naam van Verbruggen kleven?

"Ja, helaas wel", denkt Nelissen. "Destijds heeft hij niet adequaat gereageerd op alle geruchten in de kranten en op de televisie. Dat heeft hij een beetje proberen weg te poetsen. Later kwam er een dopingtest, maar stapten ze over naar bloeddoping. Pas toen de FBI en de Franse politie erop sprongen, is er een einde aan gemaakt."

"Hij heeft er ook tegen gevochten, vorige maand was hij nog bezig met procederen. Maar het zal hem altijd blijven achtervolgen en dat is eigenlijk heel jammer."