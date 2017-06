'Gepaste straf' voor aanranders schoolmeisjes in Technopolis

De vier jongens die in mei twaalf schoolmeisjes uit Eersel aanrandden in een museum in België, hebben een 'gepaste straf' gekregen. Dat zegt de rechtbank in België. Omdat de jongens minderjarig zijn, worden er geen details over de straf bekendgemaakt.

De jongens, Belgen, zijn 13, 14 en 15 jaar. Vorige week moesten ze in Mechelen en Antwerpen voor jeugdrechters verschijnen vanwege de aanrandingen. In totaal zouden de jongens zestien meisjes belaagd hebben.

Twaalf van die meisjes zijn leerlingen van het Rythovius College in het Brabantse Eersel. Zij waren volgens Omroep Brabant die dag op excursie naar het Technopolis in Mechelen, een doecentrum voor technologie en wetenschap. In de toiletten en tentoonstellingsruimtes werden hun borsten en billen betast. Behalve de Nederlandse meisjes, deden ook vier meisjes van een Belgische school aangifte.

Na de aanrandingen werden de jongens, die ook op schoolreis waren, meteen geschorst door hun opleiding.