Republikeins Congreslid neergeschoten in Virginia

Bij een schietincident in de Amerikaanse staat Virginia zijn zeker vijf mensen gewond geraakt, melden Amerikaanse media. Onder de slachtoffers zijn twee politieagenten en het Republikeinse Congreslid Steve Scalise. Hij is als de Republikeinse 'Whip' in het Huis van Afgevaardigden verantwoordelijk voor de discipline onder zijn partijgenoten tijdens stemmingen.

Volgens Amerikaanse media ligt Scalise in stabiele toestand in het ziekenhuis. De dader is opgepakt. Het is niet bekend hoe het met de andere slachtoffers gaat.

De slachtoffers werden neergeschoten tijdens een honkbaltraining. Een ander Congreslid, Mo Brooks, zegt tegen CNN dat de schutter een semi-automatisch wapen gebruikte. Brooks telde zo'n dertig schoten. Het Congreslid omschrijft de schutter als een gezette, blanke man van middelbare leeftijd.