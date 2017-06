Van Wolfswinkel maakt overstap naar FC Basel

Ricky van Wolfswinkel speelt de komende drie seizoenen voor FC Basel. De aanvaller komt over van Vitesse waar hij, in zijn tweede periode bij de club, slechts één seizoen onder contract stond.

Het is de tweede keer dat Van Wolfswinkel naar het buitenland vertrekt. De 28-jarige Woudenberger stapte in 2011 over van FC Utrecht naar het Portugese Sporting. Twee jaar later tekende hij een contract bij Norwich City, dat hem na één seizoen vervolgens weer voor een jaar verhuurde aan Saint-Étienne en een jaar aan Real Betis.

Van Wolfswinkel was afgelopen seizoen goed voor 20 competitietreffers in 32 duels. In de met 2-0 gewonnen KNVB-bekerfinale tegen AZ maakte hij beide doelpunten.