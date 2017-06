Verbruggen blijft voor altijd de voorzitter die Armstrong uit de wind hield

Hij was de baas van het wielrennen in de tijd dat doping regeerde in het peloton. De Helmondse sportbestuurder Hein Verbruggen werd in 1991 voorzitter van de internationale wielerunie UCI. Veertien jaar later stapte hij van het pluche, besmeurd en beschadigd door allerlei schandalen. Afgelopen nacht is hij op 75-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van leukemie.

De controverse zal altijd aan hem blijven kleven, al is zijn staat van dienst indrukwekkend. Verbruggen professionaliseerde de wielersport, zorgde voor de invoering van de UCI Pro Tour (de voorloper van de World Tour) en maakte het mogelijk dat profwielrenners vanaf 1996 konden deelnemen aan de Olympische Spelen.

Ook binnen het Internationaal Olympisch Comité was Verbruggen een gerespecteerd en invloedrijk bestuurder. Zo was hij van 2001 tot 2008 voorzitter van de IOC-commissie die de organisatie van de Olympische Spelen in Peking in 2008 begeleidde.

Stap voor stap

In 1970 zette de 29-jarige Verbruggen zijn eerste stappen in de wielerwereld. Als verkoopmanager bij snoepfabrikant Mars kreeg hij zijn werkgever zover om de vermaarde Belgische wielerploeg Flandria, met onder anderen Roger De Vlaeminck, Jean-Pierre Monseré en Joop Zoetemelk, te sponsoren.