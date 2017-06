Bestuurder Uber stapt op na 'grap' over vrouwen

Zakenman David Bonderman is uit de raad van commissarissen van Uber gestapt na een ongepaste grap over vrouwen. Die maakte hij tijdens een vergadering die bedoeld was om de vrouwonvriendelijkheid op de werkvloer aan te pakken.

De 74-jarige miljardair reageerde op een opmerking van zijn vrouwelijke collega Arianna Huffington. Zij zei dat er bewijs is dat meer vrouwen kunnen toetreden tot de raad van commissarissen binnen een bedrijf als er al een vrouw in zit. Bonderman zei daarop dat er veel meer bewijs is dat er vaker wordt gekletst als er meer vrouwen zijn. Bonderman bood na de vergadering per mail zijn excuses aan. Zijn opmerking noemde hij ongepast.

Taxibedrijf Uber wordt al een paar maanden beschuldigd van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkvloer. Een oud-medewerker stelde de misstanden in februari met een blogpost aan de kaak. Na een vernietigend rapport stapten enkele mensen op, onder wie de rechterhand van topman Travis Kalanick. De president-directeur zelf gaat met verlof, maakte hij gisteravond bekend.